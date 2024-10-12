Главреда «КВН ТВ» Маслякову оштрафовали за передачи с Макаревичем* и Слепаковым*

Таганский суд оштрафовал на четыре тысячи рублей главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых программ, где юморист Семен Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* были показаны без уточнения их статуса иноагентов.
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