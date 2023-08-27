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Наводнение в Бурятии и проблемы с транспортировкой нефти: вызовы для российской инфраструктуры

Наводнение в Бурятии и проблемы с транспортировкой нефти: вызовы для российской инфраструктуры

Наводнение в Бурятии и проблемы с транспортировкой нефти: вызовы для российской инфраструктуры Наталья МарковаПрошедшая неделя была сложной для угольной отрасли, особенно в отношении логистических и вывозных возможностей российских угольщиков.

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