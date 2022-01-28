Украина снова обращается за помощью к Белоруссии, «забыв» что Лукашенко- нелегитимный президент

Как многие специалисты предрекали Украине в вопросах энергетики, так и начинает сбываться. Вчера вынуждены были остановить первый блок Хмельницкой АЭС, третий блок Ладыжинской ТЭС и шестой блок Змиевской ТЭС, как сообщают в новостях Украины.