Украина снова обращается за помощью к Белоруссии, «забыв» что Лукашенко- нелегитимный президент

Украина снова обращается за помощью к Белоруссии, «забыв» что Лукашенко- нелегитимный президент

Как многие специалисты предрекали Украине в вопросах энергетики, так и начинает сбываться. Вчера вынуждены были остановить первый блок Хмельницкой АЭС, третий блок Ладыжинской ТЭС и шестой блок Змиевской ТЭС, как сообщают в новостях Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх