ФНС: переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года

Глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявил, что ведомство работает над упрощенным порядком выдачи налоговых вычетов за получение образование, медицинских услуг и спорт, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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