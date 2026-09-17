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РЕН ТВ

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Показ остросюжетного сериала "Спецы" начнется на РЕН ТВ 18 октября

Показ остросюжетного сериала "Спецы" начнется на РЕН ТВ 18 октября

Трейлер "Спецы", реж. Александр Черняев, 2026 Долгожданный показ 16-серийного остросюжетного фильма "Спецы", повествующего об операциях спецназа ФСБ, начнется 18 октября на телеканале РЕН ТВ.

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