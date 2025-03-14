Мировая премьера: Konami показала полноценный трейлер хоррора Silent Hill f — выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|SКомпания Konami и студия NeoBirds, состоящая из ветеранов индустрии, представили полноценный трейлер Silent Hill f.
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