Военное обозрение

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Показан процесс модернизации танка Т-72Б до уровня Б3М

Показан процесс модернизации танка Т-72Б до уровня Б3М

Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрировала процесс превращения танка Т-72Б образца 1989 года в современную машину версии Б3М итерации 2022 года.

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