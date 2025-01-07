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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тем, кто ставит титул Непомнящего под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта». Шипов о ЧМ по блицу

В ночь на 1 января в Нью-Йорке проходил финал чемпионата мира по блицу между россиянином Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

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