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Трамп назвал «болотом» округ Колумбия, где проиграл на праймериз

Трамп назвал «болотом» округ Колумбия, где проиграл на праймериз

ВАШИНГТОН, 4 марта, ФедералПресс. Проиграв на праймериз в столичном округе Колумбия, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал этот округ «болотом» и пообещал крупную победу 5 марта, когда первичные выборы будут проходить сразу в 15 штатах.

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