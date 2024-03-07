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Китай

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Китай будет стимулировать программы по обмену старых потребительских товаров на новые и расширит потребление в сфере услуг -- министр коммерции КНР

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- В рамках усилий по стимулированию внутреннего потребления Китай сделает акцент на содействии программам по обмену старых потребительских товаров на новые, включая автомобили, бытовую технику и товары для домашних отделочных работ.

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