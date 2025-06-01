Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области

По его словам, это сделали украинские диверсанты Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что взрыв моста в Брянской области могли устроить украинские диверсанты, чтобы сорвать или максимально усложнить переговоры в Стамбуле.