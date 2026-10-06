Авария оставила Алушту без света, сообщила Галина Огнева

Авария в Алуште и Алуштинском округе привела к отключению электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации округа Галина Огнева через свой канал, отметив, что восстановление подачи будет происходить постепенно.
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