Более чем на 70% отремонтировали 11 участков дорог в Иркутске

В Иркутске продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время 11 участков готовы более чем на 70 %, всего планируется привести в порядок 26 отрезков, сообщили в администрации города.
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