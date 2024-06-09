Биолог рассказал, почему опасно есть мороженое в жару

Подобный способ охладиться может привести к неприятным последствиям Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Александр Созыкин рассказал "Известиям" об опасности употребления мороженого в жару.
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