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В МИД РФ предложили ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов РФ

В МИД РФ предложили ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов РФ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила Европейскому союзу передать Украине собственность Владимира Зеленского и команды украинского президента вместо незаконно конфискованных активов России.

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