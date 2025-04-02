Axios: участников секретного чата о хуситах пригласили на беседу в Конгресс

Демократы из комитета по надзору палаты представителей Конгресса США попросили прийти на беседу членов американской администрации, состоявших в секретном чате, посвящённом военным планам Вашингтона в отношении йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»), сообщил новостной портал Axios.
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