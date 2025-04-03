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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: 3 085 жертв и более 4 700 пострадавших

Землетрясение в Мьянме: 3 085 жертв и более 4 700 пострадавших

Мощное землетрясение в Мьянме унесло жизни 3 085 человек, пострадали более 4 700. В результате катаклизма без вести пропали 341 человек.

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