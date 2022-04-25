Чарльз Баркли – о роли Дюрэнта в «Уорриорз»: «Он был пассажиром, а не водителем. Не принимаю всерьез эти его титулы»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что будет всерьез воспринимать форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта только тогда, когда он приведет команду к чемпионству в качестве первой звезды.

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