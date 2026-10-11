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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Кремле пошутили о телефонных беседах Путина и Трампа за закрытыми дверями

В Кремле пошутили о телефонных беседах Путина и Трампа за закрытыми дверями

Отсутствие публичного подтверждения конкретной беседы само по себе не исключает возможности подобных контактов Телефонные контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теоретически могут проходить без последующего сообщения общественности.

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