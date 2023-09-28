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Мария Шарапова призналась, что болеет за Янника Синнера

Мария Шарапова призналась, что болеет за Янника Синнера

Итальянец является седьмой ракеткой мира.Итальянец является седьмой ракеткой мира.Одна из лучших теннисисток в истории России Мария Шарапова заявила, что среди всех молодых игроков ей больше всего нравится итальянец Янник Синнер.

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