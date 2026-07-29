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Газета.ру

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Собчак предположила, что новость о розыске Дурова порадовала Ирину Болгар

Собчак предположила, что новость о розыске Дурова порадовала Ирину Болгар

Комментируя объявление создателя Telegram Павла Дурова, телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила о том, что эта новость должна бы обрадовать Ирину Болгар, которая называла себя матерью детей бизнесмена.

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