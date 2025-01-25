Тимоти Шаламе заподозрили в заимствовании одежды из гардероба Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе — один из главных модников Голливуда. И если раньше он лишь аккуратно внедрял в свои образы женские элементы или аксессуары, то теперь полностью перешел на гардероб своей возлюбленной — звезде из семейства Кардашьян и бизнесвумен Кайли Дженнер.