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Если выдержит 300 тысяч вольт — можно закапывать на полтора километра: CERN испытывает детектор будущего

Если выдержит 300 тысяч вольт — можно закапывать на полтора километра: CERN испытывает детектор будущего

Детектор DUNE проходит экстремальные испытанияУченые начали испытания прототипа детектора для будущего эксперимента DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) — на него подали напряжение около 300 тысяч вольт.

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