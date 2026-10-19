Американский аналитик объяснил, почему НАТО на Украине разгромлено, а Белый дом вынужден заправляться российским дизелем Игорь Землянский Фото: Zuma/TASS Пока Брюссель читает мантры о «ценностях», Вашингтон экстренно спасает свою экономику русским топливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Выкинули» с рабо...
- «Путин мог бы дей...
- «Ответка» за Крым...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым