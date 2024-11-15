Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.
Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве
Комментарии
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Tania Еременко
Он - Светлейший - это вы темнейший, госп. Попкин.
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8 час.
Лев Сивохин
Начало положено, но будет ли продолжение.
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7 час.
кромчанин
Рад за этих товарищей. Но хороший человек - это не должность. Выдвигать необходимо людей, способных организовать работу. А жизнь показывает, что отличный командир на войне не всегда справляется с обязанностями в повседневной мирной жизни.
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3 час.
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