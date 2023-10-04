По выходным с 7 октября изменится расписание поездов через Савеловскую

С 7 октября по выходным дням изменится расписание некоторых поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) из-за работ на станции «Фили».
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