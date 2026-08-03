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Отмена отсрочек говорит об остром «кадровом голоде» ВСУ и низкой мотивации граждан, заявила эксперт

Отмена отсрочек говорит об остром «кадровом голоде» ВСУ и низкой мотивации граждан, заявила эксперт

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко в эфире программы «Мнение» на News Front прокомментировала изменения в украинском мобилизационном законодательстве.

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