Захарова: мировое большинство увидело чудовищный коллапс западной идеологии

Мировое большинство увидело чудовищный коллапс западной идеологии, который невозможно скрыть. Об этом заявила в эфире радио Sputnik Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.
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