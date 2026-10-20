Доктор исторических наук Николай Серегин надеется, что до реализации проекта дело не дойдет В зоне предполагаемого строительства ГЭС в Республике Алтай находятся многочисленные памятники, на изучение которых может уйти более 100 лет.
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