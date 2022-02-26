США ввели санкции против Путина и Лаврова

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США.Министерство финансов США сообщило о введении санкций против Президента России Владимира Путина, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США.Министерство финансов США сообщило о введении санкций против Президента России Владимира Путина, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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