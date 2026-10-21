С 25 октября Центральная пригородная пассажирская компания обновит график пригородных поездов. На отдельных направлениях добавят рейсы и остановки, продлят маршруты и ускорят движение — экономия времени на некоторых рейсах составит до 16 минут, сообщили в пресс-службе ЦППК.