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Правда о "русских добровольцах" в рядах ВСУ открылась через сайт объявлений

Правда о "русских добровольцах" в рядах ВСУ открылась через сайт объявлений

Валентин Филиппов В этой новости прекрасно всё! Власовцы из запрещённого РДК украли японский промышленный генератор, поступивший на Украину из Японии в рамках гуманитарной помощи.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Без прямого участия западных кураторов в тотальном воровстве не обходится.Быстро !&quot;фишку&quot; просекли ,где и за счёт чего можно карманы набить !
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21 час.
Лидия Курзаева
Украина произошла от слова &quot;украсть&quot;. Судя по прочитанному, так и есть. В такой кутерьме и не только спутник можно украсть.
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20 час.

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