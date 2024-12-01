Правда о "русских добровольцах" в рядах ВСУ открылась через сайт объявлений

Без прямого участия западных кураторов в тотальном воровстве не обходится.Быстро !"фишку" просекли ,где и за счёт чего можно карманы набить !

Лидия Курзаева

Украина произошла от слова "украсть". Судя по прочитанному, так и есть. В такой кутерьме и не только спутник можно украсть.