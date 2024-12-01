«Он мог стать лучшим» Как звезда баскетбола из НБА внезапно завершил карьеру и таинственно исчез в океане?

Летом 1997 года Чикаго отмечал пятую победу местных «Буллс» в Национальной баскетбольной ассоциации. Вместе с главным творцом того успеха Майклом Джорданом титул праздновал центровой Брайан Уильямс — гигант ростом 211 сантиметров.
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