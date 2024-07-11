Инструктор: эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за 3 недели

Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели при использовании правильной методики и тактики, заявил РИА Новости инструктор по подготовке артиллеристов из добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».
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