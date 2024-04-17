Бывших коллег полковника Захарченко ищут за взятку 5 млрд рублей

Полицейские успели скрыться за границей.фото: t.me/gumvdso--> Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte.
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