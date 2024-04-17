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  • Леонид Никулин
    да  он такой-всех котов приведет в реанимацию...они там дадут жаруКуклачёва оставил...
  • Игорь Рябин
    А вы сдавайте квартиры им почаще, на эти деньги в Дубаях хари свои жирные грейте, а потом скулите, как шавки обосравш...В Подмосковье миг...
  • Максимов
    Когда же ,наконец,покончат с этими узкоглазыми, надоело уже читать подобное.гнать их всех надо в их Бантустан!!!В Подмосковье миг...

Бывших коллег полковника Захарченко ищут за взятку 5 млрд рублей

Бывших коллег полковника Захарченко ищут за взятку 5 млрд рублей

Полицейские успели скрыться за границей.фото: t.me/gumvdso--> Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte.

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