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Пассажир подрался со стюардессой и выпрыгнул из самолета, открыв аварийный выход

Пассажир подрался со стюардессой и выпрыгнул из самолета, открыв аварийный выход

Этот рейс точно запомнится пассажирам надолго. На борту самолёта Iberia, готовящегося к вылету из парижского аэропорта Орли, мужчина внезапно сорвался с места, атаковал стюардессу и, словно в новой части «Миссия невыполнима», открыл аварийный выход.

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