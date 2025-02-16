Пассажир подрался со стюардессой и выпрыгнул из самолета, открыв аварийный выход

Этот рейс точно запомнится пассажирам надолго. На борту самолёта Iberia, готовящегося к вылету из парижского аэропорта Орли, мужчина внезапно сорвался с места, атаковал стюардессу и, словно в новой части «Миссия невыполнима», открыл аварийный выход.
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