А у меня новая помощница на кухне!

Скороварки всегда в нашей семье с момента их появления были! И у мамы и у свекрови и моей одной из первых покупок кухонной утвари была скороварка!Потом с лёгкой руки одной милой девушки кати на моей кухне появилась мультиварка – скороварка!Служила она верой и правдой 15 лет точно!Я купила разные чаши, одна для мяса, другая для каш, резиночки, которые впитывали запахи тоже были разные!Какое же это удовольствие в ней готовить!Представляете, голубцы за 25 минут, а они как будто всю ночь в русской печи томились!А гуляш! Любое мяско 25 минут!Самое крутое конечно это холодец.