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В Турции признали необходимость снять санкции с России

В Турции признали необходимость снять санкции с России

Отмена антироссийских санкций в банковской сфере сыграла бы на руку Турции. Такое решение становится необходимостью, так как может стимулировать развитие банковских и торговых отношений, сообщил в разговоре с РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

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