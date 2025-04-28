В Турции признали необходимость снять санкции с России

Отмена антироссийских санкций в банковской сфере сыграла бы на руку Турции. Такое решение становится необходимостью, так как может стимулировать развитие банковских и торговых отношений, сообщил в разговоре с РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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