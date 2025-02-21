Воровство автодизайна — 22 скандала в картинках

Китайцы считались самыми отчаянными автоплагиаторами. Хотя и не все: самые цивилизованные марки Поднебесной давно сотрудничают с европейскими дизайн-бюро либо берут в штат известных художников, а то и создают собственные студии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии