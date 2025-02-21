За рулем
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За рулем

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Воровство автодизайна — 22 скандала в картинках

Китайцы считались самыми отчаянными автоплагиаторами. Хотя и не все: самые цивилизованные марки Поднебесной давно сотрудничают с европейскими дизайн-бюро либо берут в штат известных художников, а то и создают собственные студии.

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