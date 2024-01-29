«Торчат кости, болит желудок»: биатлонистка Васнецова в ужасе от питания на Олимпиаде

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая сдала два положительных теста на коронавирус в Пекине, пожаловалась на ужасную еду в карантинном отеле, из-за которой она похудела так, что «торчат кости», у нее болит желудок, и спортсменка плачет «каждый день».
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