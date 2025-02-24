Криптодетектив ZachXBT: Криптобиржу Bybit взломала северокорейская хакерская группировка Lazarus

Блокчейн-аналитик ZachXBT выявил, что за крупным взломом криптовалютной биржи Bybit, в результате которого было украдено 400 000 ETH на сумму $1,4 млрд, стоит популярная северокорейская хакерская группировка Lazarus.
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