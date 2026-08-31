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Царьград

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Зелёный график — ложь? График магнитных бурь с 31 августа по 6 сентября

Зелёный график — ложь? График магнитных бурь с 31 августа по 6 сентября

Солнце готовит осенний удар по Земле: что ждёт метеопатов на неделе.Солнце продолжает откровенно издеваться над метеорологами.

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