Фигурант дела о теракте в Crocus City Hall пытался скрыть улики до ареста

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства перед своим арестом.
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