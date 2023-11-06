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Пелоси: Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине

Пелоси: Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси выступила с заявлением о том, что Венгрии не место в Европейском союзе (ЕС) в связи с позицией страны по поводу Украины.

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ВМ
Владимир Моргунов
ДРЕВНЯЯ СТАРУШЕНЦИЯ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛЕНОК СИЛИТСЯ ПОГАДИТЬ НА ВЕНГРИЮ...
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