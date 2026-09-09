Российские военные поразили в Киеве склад с безэкипажными катерами и дронами

Efrem Lukatsky/AP/TASS Российские военнослужащие нанесли удары по целям в Киеве, Николаеве, а также поразили объекты КПП "Староказачье", через который на Украину доставляются грузы для ВСУ.
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