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Царьград

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Россия за пять лет увеличила экспорт удобрений в Индию до 6,5 млн тонн

Россия за пять лет увеличила экспорт удобрений в Индию до 6,5 млн тонн

За последние пять лет Россия увеличила поставки удобрений в Индию в шесть раз, достигнув 6,5 млн тонн.

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