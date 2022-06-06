Американское издание назвало худший сценарий развития ситуации на Украине для США

Стремление Соединенных Штатов поддержать Украину в ее противостоянии с Россией является хорошей инициативой, но чрезмерное втягивание США в начавшийся конфликт может привести к прямому столкновению с Россией.
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