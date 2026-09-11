Миляев обсудил с «АгроЭко» перспективы развития предприятия в Тульской области

В ходе диалога обсуждались перспективы развития предприятия, которое является крупнейшим в регионе и одним из лидеров свиноводства в стране, производя свыше 60 тыс.
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