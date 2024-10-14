Чиновникам в сфере образования Карелии Путин не указ

Сразу в нескольких населенных пунктах республики проходят процессы «оптимизации» малокомплектных школ Текст: Елена Малишевская В поселке Панозеро 29 октября состоится опрос местных жителей: согласны ли они с присоединением Панозерской школы к Кемской школе № 3.