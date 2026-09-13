Песков: Россия не била по всему подряд на Украине, Киев сам открыл ящик Пандоры

Российские войска не наносили удары по всем целям подряд на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Именно так и есть ...Украина сама начала с того ,что стала наносить удары по маркетплейсам ,НПЗ,автобусам с пассажирами ,общежитиям УЗ ,детям ,жилым домам ...подтверждаю .Сколько было радости и злорадства в блогосфере Украины ,но когда полетела ответка ,сразу взвыли :" А нас за щё"!Говорю и буду говорить ,кроме мирного решения этой ситуации альтернативы нет ,только переговоры ,а с другой стороны -С КЕМ ?